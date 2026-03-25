TRADIZIONE POPOLARE Grande partecipazione per le fogheracce di San Giuseppe: il fuoco che saluta l’inverno Anche quest’anno, nonostante il posticipo di una settimana, la risposta della cittadinanza è stata ampia, confermando quanto questo appuntamento resti centrale nell’identità tradizionale sammarinese

Serata di festa e tradizione ieri sul Titano, dove in diversi Castelli si sono accese le Fogheracce, rinviate dal 18 marzo a causa del maltempo. Un appuntamento molto sentito che ha richiamato nelle piazze e nei borghi un gran numero di cittadini e cittadine.

Il tradizionale falò di San Giuseppe, simbolo del passaggio dall’inverno alla primavera, ha riunito famiglie, giovani e anziani in un momento di condivisione che continua a tramandarsi nel tempo. Un’occasione che va oltre la semplice festa, trasformandosi in un vero e proprio rito collettivo capace di intrecciare generazioni diverse. Le Fogheracce affondano infatti le loro radici in tradizioni di origine pagana: secondo l’usanza, nel fuoco vengono bruciate sterpaglie, scarti di raccolto e rami della potatura. Un gesto simbolico che rappresenta la fine del ciclo invernale e la distruzione del “vecchio”, per lasciare spazio alla rinascita della natura.

Anche quest’anno, nonostante il rinvio, la risposta del pubblico è stata ampia, confermando quanto questo appuntamento resti centrale nell’identità culturale sammarinese e nel calendario delle sue tradizioni popolari.



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