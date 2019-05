“Grande risultato di politica estera" derubricato a "gioco d'interessi": Igor Pellicciari sull'articolo del Sole 24 Ore

Sentiamo Igor Pellicciari

Nell'inchiesta pubblicata ieri dal Sole 24 Ore, si affermava – tra le altre cose – che il Titano punterebbe sui “ricchi capitali” del gigante eurasiatico, “dopo aver sperato nei cinesi e negli arabi”. Citata anche la visita di Lavrov del marzo scorso. Ma i motivi della missione in Repubblica del Ministro agli Esteri della Federazione Russa – puntualizza Igor Pellicciari – erano altri. “Derubricare un grande risultato di politica estera, a gioco di interessi – che peraltro non si vedono –, mi sembra eccessivo”, aggiunge il docente di relazioni internazionali. “Siamo ancora nell'ipotesi dei teoremi; che hanno gambe molto corte e servono per degli orizzonti quotidiani che in questo caso immagino siano le Europee” ormai imminenti.