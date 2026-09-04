3 SETTEMBRE Grande Tombola del 3 settembre, ecco tutti i vincitori Il premio più importante della serata, la prima Tombola del valore di 15.000 euro, è stato conquistato da Marika Ferri di Sassofeltrio

Grande Tombola del 3 settembre, ecco tutti i vincitori.

Come da tradizione, la Festa di Fondazione della Repubblica di San Marino ha vissuto al tramonto uno degli appuntamenti più attesi e partecipati: la Grande Tombola del 3 settembre. Al termine dell’estrazione sono stati resi noti i nomi dei fortunati vincitori, tra sammarinesi e residenti del territorio circostante, che si sono aggiudicati i premi messi in palio.

La cinquina, del valore complessivo di 2.500 euro, è andata a Rosamaria Palmieri di Borgo Maggiore e Luca Broccoli di Santarcangelo di Romagna.Il premio più importante della serata, la prima Tombola del valore di 15.000 euro, è stato invece conquistato da Marika Ferri di Sassofeltrio.

La seconda Tombola, del valore di 7.500 euro, ha premiato Sabrina Mazzotti di Faetano, Tatiana Brolli di Chiesanuova e Michel Armonia di Dogana.

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