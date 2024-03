Gratta e vinci sammarinese e nuove regole per le 'macchinette', l'esperto: "Il gioco resti gioco" Cambiano le regole sul gioco a San Marino: i nuovi apparecchi controllati da remoto, probabilmente, entro l'estate

Numero limitato di partite, apparecchi controllati da remoto, sullo schermo messaggi contro la ludopatia: sono alcune delle novità introdotte dal decreto delegato 177/2023, ratificato di recente. Nuove regole per i giochi a San Marino, specie per gli apparecchi elettronici che, come è risaputo, possono creare dipendenza patologica. Le 'macchinette', come vengono chiamate dai più, saranno maggiormente tecnologiche, collegate con l'Ente di Stato dei Giochi e, quindi, controllate da remoto.

L'Ente potrà bloccarle, farle funzionare solo in certi orari per proteggere determinate fasce d'età, generare messaggi e fermare il giocatore che sta esagerando. La puntata minima sarà di 20 centesimi e di 1 euro la massima, con una vincita fino a 250 volte la posta. Se si superano le 360 partite in un'ora, la macchina andrà in blocco temporaneo. La perdita effettiva sarà limitata a 50 euro l'ora. Introdotta dalla normativa anche una lotteria istantanea sammarinese: il cosiddetto “gratta e vinci”.

Dall'Ente Giochi soddisfazione per l'aggiornamento delle norme in un settore definito “strategico e delicato”. Regole che puntano “a garantire la sicurezza del giocatore”. Abbiamo chiesto un parere a Benedetto Micheli, psicologo che in Italia si occupa di dipendenza da gioco.

Nel servizio l'intervista a Benedetto Micheli, psicologo e psicoterapeuta

