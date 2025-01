"Great & Good Friends", dalle 21 diretta sul sito e Facebook di RTV

San Marino celebra il gospel con il concerto benefico "Great & Good Friends", sold out al Teatro Titano il 4 e 5 gennaio. Per chi non è riuscito a trovare un biglietto, il concerto di questa sera alle 21 sarà trasmesso in diretta streaming su San Marino RTV e sulla nostra pagina Facebook. L’evento, organizzato dalla Fratellanza San Marino – America, punta a coinvolgere anche i sammarinesi residenti all’estero, rafforzando il legame tra la Repubblica e le sue comunità nel mondo.