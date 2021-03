GRECO: San Marino ha attuato otto raccomandazioni su dieci Pubblicato il secondo rapporto di conformità del terzo ciclo di Valutazione. L'organismo invita a criminalizzare il reato di traffico di influenze

L'adozione, a fine ottobre 2020, del documento pubblicato oggi dal Greco, conclude di fatto la procedura di conformità del terzo ciclo di valutazione di San Marino e l'attuazione delle raccomandazioni inoltrate tra il 2016 e il 2018. Fotografa dunque , in particolare, l'operato dell'esecutivo precedente. Nelle conclusioni l'organismo del Consiglio d'Europa contro la corruzione rileva che San Marino ha attuato o affrontato in modo soddisfacente otto delle dieci raccomandazioni, comprese quelle sulla trasparenza del finanziamento dei partiti.

Le due che il Greco segnala come non attuate, richiedono una più conforme formulazione del reato di corruzione privata e segnalano il fatto che San Marino non abbia ancora criminalizzato il traffico di influenze. Per la Repubblica intanto è cominciato il IV ciclo di valutazione e il Greco che ha già predisposto altre 14 raccomandazioni. Le autorità sammarinesi dovranno presentare una relazione sul recepimento entro il 31 marzo 2022. “Le Segreterie alla Giustizia e agli Esteri – commenta il Segretario di Stato Massimo Andrea Ugolini – sono la lavoro per dare risposte a tutte le raccomandazioni, comprese le riforme dell'ordinamento giudiziario e del codice di procedura penale”.

