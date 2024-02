AMBIENTE Green Festival a San Marino: sesta edizione nel segno della biodiversità Presentato il quaderno “Terra Madre”: all'interno le interviste, realizzate da Davide Giardi, ai produttori agroalimentari di San Marino.

Agricoltura, ambiente ed importanza di tutelare il territorio: il Green Festival San Marino da il via alla 6° edizione, aperta in mattinata alle Scuole Medie di Fonte dell'Ovo per parlare con gli studenti del valore dell'ambiente. Nel pomeriggio, al Podere Lesignano, l'inaugurazione alla presenza del Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti.

"Questo rientra tra uno dei programmi di sostenibilità che stiamo promuovendo - afferma Canti - a livello nazionale nel nostro territorio, sia ambientale che dell'agricoltura. Il tema della sostenibilità è molto importante per i piccoli paesi come San Marino e credo che uno degli aspetti fondamentali sia la comunicazione. Comunicare quanto sia importante la sostenibilità ambientale nell'agricoltura".

Dopo gli approfondimenti e i confronti su biodiversità e territorio, presentato il quaderno “Terra Madre”. All'interno le interviste, realizzate da Davide Giardi, ai produttori agroalimentari di San Marino.

"Come da tradizione del festival - afferma Gabriele Geminiani, Ideatore Green Festival - quest'anno abbiamo realizzato delle interviste ai vari produttori della filiera agroalimentare a cui abbiamo chiesto di raccontare se stessi e il loro lavoro oltre ad evidenziare le criticità".

Nel servizio le interviste a Stefano Canti (Segretario di Stato al Territorio) e Gabriele Geminiani (Ideatore Green Festival)

