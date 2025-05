SAN MARINO Green Festival: al via la 7° edizione In programma il 10 e 11 maggio al Podere Lesignano. Al centro il tema delle risorse idriche alla luce dei cambiamenti climatici.

Il tema dell'acqua, come quello della terra e del cielo; come gestire le risorse alla luce dei cambiamenti climatici. Su questo si concentra la 7° edizione del Green Festival a San Marino. Risorse idriche aspetto centrale del confronto. Un analisi valutare problemi prospettandone possibili soluzioni comuni.

"Come ben sappiamo - afferma Matteo Ciacci, Segretario di Stato al Territorio - ci sono delle evidenti necessità di valutazioni politiche, culturali, sociali che devono essere fatte alla luce del cambiamento climatico. Il tema dell'emergenza idrica, ma anche il dissesto idrogeologico non è un tema tutto sanmarinese, ma si inserisce in un contesto più ampio. La collaborazione e questi momenti sono decisivi per intensificare l'azione. È fondamentale adottare una strategia che nasce anche dalla cultura, dalla sensibilizzazione e da questi momenti".

"La cosa bella è che in questa edizione c'è un intervento - evidenzia Gabriele Geminiani, ideatore Green Festival - che si intitola due stati, tre regioni, un'unica risorsa. Quello che il festival ha sempre voluto portare avanti è il dialogo interterritoriale. È stata la mission fondante. Quindi ci fa piacere che oggi qua ci siano rappresentanti di Pesaro, Rimini e dei territori limitrofi".

Il legame tra l'acqua e i cambiamenti climatici è fortissimo, evidenzia Marco Affronte direttore scientifico Accademia del Clima, e purtroppo siamo in una fase di grandissima instabilità ed incertezza: "In particolare, proprio nella nostra regione, Emilia Romagna compreso anche San Marino, ultimamente abbiamo degli eventi legati all'acqua che sono concentrazioni di grande acqua in momenti precisi, quindi con anche conseguenze gravi come le alluvioni, e poi lunghi periodi di siccità. Questo nel lungo periodo non sappiamo cosa porterà. Al momento dobbiamo fronteggiare questa situazione e ovviamente per poter prevenire questo bisogna lavorare fortemente per limitare gli effetti dei cambiamenti climatici".

Nel servizio le interviste a Matteo Ciacci (Segretario di Stato al Territorio), Gabriele Geminiani (Ideatore Green Festival) e Marco Affronte (Direttore scientifico Accademia del Clima)

