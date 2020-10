TERRITORIO Green Festival: grande successo per il primo ecoraduno

Green Festival: grande successo per il primo ecoraduno.

Grande successo per il primo Ecoraduno di auto elettriche e ibride di San Marino che si è svolto sabato scorso sul Titano. Organizzato dal San Marino Green Festival con il sostegno del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, ha visto incontrare gli appassionati delle quattro ruote a impatto zero.

“La Repubblica di San Marino – si legge nel comunicato stampa – ha deciso di scommettere sulla protezione dell'ambiente e su un futuro sostenibile e a basso impatto”.

La carovana di auto nel corso della giornata ha toccato sette dei nove castelli per poi concludersi con un incontro e scambio di opinioni tra tutti i partecipanti



