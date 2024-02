AMBIENTE Green Festival: l'orto bioattivo chiude la sesta edizione Bilancio più che positivo, afferma l'ideatore della manifestazione Gabriele Geminiani

L'orto bioattivo è una delle forme di coltivazione che lascia il più possibile spazio alla natura. Come ultima azione della sesta edizione del Green Festival, dedicata alla biodiversità e al territorio, ne è stato proprio realizzato uno in prossimità della scuola media di Fonte dell'Ovo, perché possa essere un costante elemento didattico per i ragazzi. Modalità - spiega Niccolò Tacconi, esperto permacoltura - perfetta per le coltivazioni domestiche e l'ortoterapia.

Green Festival che chiude questa sesta edizione, afferma l'ideatore Gabriele Geminiani, con un bilancio più che positivo: "Terminiamo con questo esperimento sul campo e lo andremo ad inaugurare con i ragazzi delle scuole fra un paio di settimane".

Nel servizio le interviste a Niccolò Tacconi (esperto permacoltura) e Gabriele Geminiani (Ideatore Green Festival)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: