AMBIENTE Green Festival: si chiude la 7° edizione tra conferenze, musica, teatro e poesia Al centro la gestione delle risorse idriche. Il direttore AASS Raoul Chiaruzzi: "Uso consapevole risorse un must per tutti i cittadini e le imprese"

Si chiude la 7° edizione tra conferenze, musica, teatro e poesia. Al centro dell'appuntamento la gestione delle risorse idriche: "L'utilizzo consapevole delle risorse energetiche, ma soprattutto dell'acqua che è una risorsa scarsa e dove San Marino non è assolutamente autonomo nell'approvvigionamento - afferma Raoul Chiruzzi, direttore AASS - è un must per tutti i cittadini e le imprese. Penso che aumentare la consapevolezza dei cittadini sull'utilizzo razionale di questa risorsa sia fondamentale per raggiungere una maggiore autonomia di questa risorsa".

"Noi come segreteria siamo assolutamente impegnati in tal senso - afferma Stefano Ciacci, Segretario particolare del Segretario di Stato al Lavoro con delega AASS - stiamo cercando di avere un maggior approvvigionamento da parte della nostra Repubblica cercando soluzioni e partnership con i territori limitrofi".

7° edizione del Green Festival caratterizzata anche da momenti di poesia e musica. Grazia Francescato, leader ambientalista e fondatrice dei Verdi, ha richiamato gli 800 anni del Cantico delle Creature e l'importanza dell'acqua come bene pubblico. Roberto Mercadini, drammaturgo italiano, con “Noi siamo il suolo, noi siamo la terra”, invita a una diversa coscienza ecologica e a un diverso rapporto con il territorio, volto alla tutela e alla conservazione degli ecosistemi specie in un contesto di stravolgimenti climatici.

