10 E 11 MAGGIO Green festival, VII edizione sulla gestione delle risorse idriche Al Podere Lesignano, dibattiti e conferenze. Anche una eco-favola e una campagna per dire stop all'uso della plastica a tavola

Torna il Green Festival, per la settima edizione accende i riflettori sulla gestione delle risorse idriche, nell'interrogativo di come mitigare gli effetti di un clima che porta eventi sempre più estremi – dalla siccità alle alluvioni – come potervi convivere, con uno sguardo alle soluzioni. Tre le Segreterie che offrono il Patrocinio: Territorio, Istruzione, Lavoro con delega AASS, saranno presenti autorità dei territori vicini.

“E' una priorità a livello globale – dice l'ideatore del Green Festival, Gabriele Geminiani - ma anche a livello territoriale; quindi, abbiamo delle conferenze dove andiamo ad affrontare questi temi, coinvolgendo anche personalità e istituzioni dei territori limitrofi, nel senso che sono sfide che si risolvono in collaborazione, in sinergia. Questo è anche il messaggio. C'è un intervento che ha come titolo 'Tre Regioni e due Stati, una risorsa'”.

Conferenze e dibattiti, si guarda all'acqua anche dal punto di vista artistico – dal teatro alla musica. Ci sarà Grazia Francescato, fondatrice dei Verdi - a richiamare gli 800 anni del Cantico delle Creature e l'importanza dell'acqua come bene pubblico. Ancora, un libro, un'eco-favola che è già in sé una campagna di sensibilizzazione per la riduzione della plastiche nelle nostre tavole. Già presentata alle Segreterie competenti, Geminiani auspica venga sposata “facendo di San Marino – dice – un modello virtuoso per la vicina Italia". “Il titolo è abbastanza suggestivo: 'Il Sogno di una cosa usa e getta', che vorrebbe diventare invece una cosa che desti meraviglia e che duri nel tempo. Perché poi il concetto dell'uso della plastica è questo. Ed ogni tavola è un autentico spot, manifesto ambientalista, contro certe pratiche”.

Italia, terza al mondo e prima in Europa con 10 miliardi di bottiglie immesse al consumo, di cui 7 miliardi non vengono riciclate. Solo la produzione, porta in atmosfera un miliardo e quattrocentomila tonnellate di CO2. “Dobbiamo assolutamente cercare di cambiare stile di vita, e lo possiamo fare. Come? Attraverso delle campagne sull'acqua, valorizzando un'acqua delle condutture, che è super controllata ed è anche buona”.

Nel video, l'intervista a Gabriele Geminiani, ideatore Green Festival San Marino

