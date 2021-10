Green Pass, Ciavatta: “Verso la nuova deroga, giovedì colloqui decisivi”

Resta massima la riservatezza, ma la negoziazione fra San Marino e Italia si intensifica, mentre si avvicina la scadenza del 15 ottobre, data ultima indicata nel decreto italiano 111 dello scorso agosto e che concede l'esenzione dall'obbligo del certificato vaccinale ai cittadini sammarinesi vaccinati con Sputnik.

Una trattativa, condotta in parallelo con Farnesina e Ministero della Salute, per cui sembra imminente una conclusione: lo fa intuire proprio il Segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta intervenendo alla Consulta dei Sammarinesi all'estero.

Dopo gli incontri di lunedì scorso, giovedì scenderà nuovamente a Roma la delegazione composta dal Segretario agli Esteri, Luca Beccari e lo stesso Ciavatta, insieme all'Ambasciatore d'Italia a San Marino, Sergio Mercuri e allo staff medico dell'Ospedale di Stato. “Da parte italiana – dice – c'è la più ampia disponibilità per ulteriori deroghe in virtù della specificità sammarinese, nella piena comprensione che ci troviamo in questa situazione non per volontà nostra, ma per i ritardi italiani nell'approvvigionamento, ad avvio di campagna vaccinale”. Proroga della sospensione che pare dunque ormai certa, da concordare resterebbero i tempi di estensione della nuova deroga.

Davanti ai rappresentanti dei cittadini esteri riuniti in Consulta, Il Segretario Ciavatta ha anche fatto il punto sullo stato della Sanità, con un focus sul nuovo Ospedale, in risposta alle loro sollecitazioni.

Nel video, l'intervista al Segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta