COVID 19 Green Pass: da oggi "spunta verde" in Italia anche per i sammarinesi vaccinati sputnik La app di verifica italiana riconosce il certificato vaccinale dei residenti che hanno completato il ciclo vaccinale con il vaccino russo

Da oggi pomeriggio l'applicazione "VerificaC19" italiana riconosce in automatico anche il green pass dei sammarinesi con doppia vaccinazione Sputnik. Un grattacapo in meno per coloro che in Italia, pur potendo già contare sull'esenzione dall'obbligo fino al 31 dicembre, spesso dovevano fornire chiarimenti ed esibire decreti e circolari per accedere a luoghi consentiti solo ai possessori di green pass. Per ottenere la punta verde è necessario che l'app "VerificaC19" sia aggiornata all'ultima versione scaricabile.

