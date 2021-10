RAPPORTI BILATERALI Green pass e accordo radiotelevisivo, incontri a Roma Delegazione del congresso di Stato in trasferta per risolvere la questione del certificato vaccinale

Green pass e accordo radiotelevisivo, incontri a Roma.

Giornata densa di incontri, a Roma, per una delegazione del congresso di Stato, che insieme agli interlocutori italiani vuole risolvere la questione del Green Pass sammarinese. Nel pomeriggio sono in programma incontri proprio al ministero della Salute italiano. Attualmente è in atto una deroga dall'obbligo di esporre il certificato oltre confine, valida per i sammarinesi vaccinati, che però è in scadenza il 15 ottobre. L'ipotesi più gettonata, al momento, è che si vada verso una proroga di questa deroga. Se ne saprà di più oggi. Nel tardo pomeriggio è poi in programma un altro incontro, questa volta dai vertici Rai di viale Mazzini, per parlare di accordo in materia radiotelevisiva, la cui firma è avvenuta alla Farnesina a fine settembre, e che ha sancito il passaggio di San Marino Rtv ad un canale che coprirà l'intero territorio italiano.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: