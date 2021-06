COVID 19 Green Pass: entro luglio in Repubblica il San Marino Digital Covid Certificate Istituito con il decreto legge 105 dell'8 giugno permetterà ai sammarinesi di avere certificazioni relative al covid attestate secondo gli standard internazionali.

Si chiamerà San Marino Digital Covid Certificate il “green pass” che permetterà ai sammarinesi di avere certificazioni relative al covid attestate secondo gli standard internazionali. Il certificato, come spiegato nel decreto legge 105 emesso ieri, permetterà di comprovare lo stato di avvenuta vaccinazione, la guarigione, l'esecuzione di un test molecolare e antigenico o l'esito di un test di misura quantitativa degli anticorpi.

L'attivazione dovrebbe arrivare entro inizio luglio. Per l'emissione e validazione delle certificazioni è stato istituito un sistema informativo nazionale. Non appena tutto sarà attivo si potranno quindi scaricare le certificazioni direttamente dal proprio fascicolo sanitario elettronico.

Il documento, che si aggiunge alla tessera vaccinale in distribuzione da qualche tempo per uso interno al territorio, conterrà due QRCode, uno europeo e uno universale per poter viaggiare dentro e fuori Europa. Grazie inoltre al via libera definitivo arrivato oggi dal Parlamento Ue le istituzioni sammarinesi stanno portando avanti i vari contatti con unione e paesi terzi per il riconoscimento reciproco dalla certificazione.

Sul Titano intanto restano ancora due i positivi attivi: nessuna guarigione e nessun nuovo caso nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda le vaccinazioni, il totale delle dosi somministrate dall’inizio della campagna fino alle giornata di ieri è stato di 43.301 di cui, 373 le somministrazioni per i turisti, di cui 17 nuovi.

-Decreto 105-2021

-Allegato al Decreto 105-201(fac simile Green Pass)

