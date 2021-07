Green Pass: i sindaci di Coriano e San Leo chiedono il riconoscimento dello Sputnik

Green Pass: i sindaci di Coriano e San Leo chiedono il riconoscimento dello Sputnik.

I sindaci di Coriano e San Leo, Domenica Spinelli e Leonardo Bindi, intervengono sul riconoscimento del green pass per il vaccino russo Sputnik. Ricordano gli appelli effettuati in precedenza alla Regione affinché intervenisse in favore del governo italiano sul riconoscimento del vaccino, a cui non sono arrivate prese di posizione se non dal senatore Barboni di Forza Italia.

[Banner_Google_ADS]



“A distanza di mesi” - scrivono - “il pasticcio è surreale”, con i cittadini di San Marino che, senza green pass, “non potranno venire nelle nostre attività” e i 15.000 cittadini italiani residenti a San Marino che, avendo fatto lo Sputnik, “non hanno nessun pass”. Chiedono perché l'Italia non ha considerato i disagi causati dal decreto dato il confinamento con San Marino e perché nessuno dei tecnici ha attivato la clausola straordinaria del Regolamento UE 2021/953 sul Green Pass, entrato in vigore il primo luglio 2021, che prevede il riconoscimento dei vaccini contenuti nella lista di emergenza dell'OMS tra cui lo Sputnik.

I primi cittadini domandano anche perché EMA non approvi il siero russo, lasciando coloro che si sono sottoposti ad una dose in una “situazione irrimediabile perché anche volendo non potrebbero sottoporsi ad altro vaccino”. La posizione di Bindi e Spinelli è stata comunicata anche al Segretario agli Esteri Luca Beccari, per sottolineare che i due comuni continueranno ad avere rapporti istituzionali corretti con San Marino.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: