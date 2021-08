COVID Green Pass: il Segretario Andrea Belluzzi rassicura gli studenti sammarinesi, che frequentano università in Italia, vaccinati con Sputnik "Stiamo lavorando - spiega - per trovare una soluzione nel minor tempo possibile". Sul Titano nelle ultime 24 ore una sola positività a fronte di sei tamponi effettuati

Tornano nuovamente a scendere i positivi attivi in Repubblica, sono 52. Da ieri una sola nuova positività, a fronte però 6 tamponi. I ricoveri in ospedale passano da 8 a 5, di cui una persona nel reparto di terapia intensiva. Nell'ultima settimana su 903 tamponi totali, 28 i positivi rilevati, 42 le guarigioni.

Sul tema green pass, ieri il segretario di Libera Matteo Ciacci aveva sottolineato la situazione, problematica, di tanti giovani studenti sammarinesi, vaccinati con Sputnik, che frequentano università italiane. L'esenzione fino al 15 ottobre infatti, non è sufficiente per coprire il tempo di permanenza all'università. Il Segretario di Stato all'Istruzione Andrea Belluzzi fa sapere che, insieme alle Segreterie Sanità ed Esteri, stanno lavorando al problema per trovare, nel minor tempo possibile, una soluzione. A breve, anticipa Belluzzi, sarà avviata una campagna di vaccinazione, con Pfizer, rivolta agli studenti non ancora vaccinati.

In Italia la Sicilia teme il ritorno in zona gialla visto l'aumento dei ricoveri. Rischiano meno ad oggi Sardegna e Calabria. Nelle ultime 24 ore sono 4.168 i positivi su poco meno di 102.000 tamponi (101.341) aumenta al 4,1% il tasso di positività e crescono i decessi, 44. Sono 485 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 13 in più nel saldo tra entrate e uscite. In Emilia-Romagna 558 nuovi casi: aumentano i guariti (+279) ma crescono i ricoveri (+22). 67 le positività nella provincia di Rimini.

