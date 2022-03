Green pass, l'Italia lo sospende dal 1 maggio. Draghi: "E' stato un successo"

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

Ancora in aumento i positivi attivi a San Marino, 323, con 36 nuovi casi; un ricoverato in ospedale, ma nessuno in terapia intensiva, ormai esattamente da un mese. 16 le guarigioni. Dal primo aprile sarà cessato lo stato di emergenza in Italia, di conseguenza decadranno il Comitato tecnico scientifico e la struttura del commissario straordinario. Dopo la cabina di regia, la riunione del Consiglio dei ministri. Le indicazioni dicono che dal primo aprile il super Green pass, quello cioè ottenuto con la sola vaccinazione, non servirà più sui luoghi di lavoro per gli over 50, basterà il certificato base, e neanche per salire su bus e mezzi di trasporto pubblico locale in genere, poi dal primo maggio il certificato verde non sarà più richiesto in assoluto. Dalla stessa data non saranno più obbligatorie nemmeno le mascherine nei luoghi al chiuso, scuola compresa. L'obbligo vaccinale resta in vigore fino a fine anno solo per personale sanitario e Rsa. Intanto l'incremento odierno è appena sotto gli 80mila (79.895); lieve calo per le terapie intensive, che restano sotto 500 (473 totali, -4), 128 i decessi. In Emilia Romagna 3.738 nuovi casi, invariate le terapie intensive a 53, 14 i decessi (e +299 nuovi casi a Rimini).

Nel video gli interventi di Mario Draghi, presidente del Consiglio, e di Roberto Speranza ministro della Salute