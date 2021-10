COVID-19 Green Pass: la deroga ai vaccinati sammarinesi sui siti ufficiali del Governo Italiano Viene riportata sul portale del Ministero della Salute e nelle FAQ dell'app VerificaC19

Green Pass: la deroga ai vaccinati sammarinesi sui siti ufficiali del Governo Italiano.

Dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale la deroga per i sammarinesi vaccinati all'obbligo di Green Pass, valida fino al 31 dicembre, viene ufficializzata anche sul portale del Ministero della Salute italiano. La deroga viene riportata all'interno della sezione Covid-19-Viaggiatori, nell'Elenco A.

"L’obbligo della Certificazione verde COVID-19 per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale - si legge - non si applica alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Consulta Decreto legge 6 agosto 2021 e successive modificazioni".

Clicca qui per visitare la pagina relativa alla deroga sammarinese sul portale salute.gov.it

Anche sul portale ufficiale della certificazione verde dgc.gov.it, riferimento per gli esercenti che utilizzano l'app VerificaC19 viene indicata la deroga. Nella sezione "FAQ - Domande e Risposte", alla voce "esenzioni" si legge:

"I cittadini della Repubblica di San Marino possono spostarsi in Italia e accedere ad attività e servizi, scuole e università con il certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dal proprio Stato?

Sì, fino al 31 dicembre 2021 tutte le persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino possono viaggiare in Italia utilizzando i mezzi di trasporto (aerei, treni, navi, pullman, funivie) e accedere ad attività e servizi, scuole e università, luoghi di lavoro dove è previsto l’obbligo di green pass. Decreto legge 6 agosto 2021 n.111: apre una nuova finestra il termine è stato prorogato con Decreto legge 21 ottobre 2021 n.146: apre una nuova finestra Ordinanza 22 ottobre 2021".

Clicca qui per visualizzare la risposta alle FAQ relativa alla deroga sammarinese sul portale dgc.gov.it

