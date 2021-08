Green pass: la prossima settimana nuovi contatti tra Segreteria Sanità e Ministero della Salute

Continua il lavoro della Segreteria di Stato alla Sanità sul fronte Green Pass, tema prioritario per San Marino visto la scadenza dell'esenzione per i vaccinati con Sputnik al 15 ottobre. Previsti già a partire dalla prossima settimana nuovi contatti con il Ministero della Salute italiano ed incontri con il Sottosegretario Pierpaolo Sileri per confrontarsi sul tema. In Italia continuano i controlli dei carabinieri per accertare il possesso della certificazione verde. 37 le sanzioni dei NAS, delle quali 19 a gestori di ristoranti, bar, palestre, sale scommesse e sale giochi. A Misano la Polizia di Stato ha chiuso per 15 giorni la discoteca Peter Pan, già oggetto nei giorni scorsi di un provvedimento di chiusura temporanea di 5 giorni.

Per quanto riguarda i dati sul contagio a San Marino continua leggermente a salire il numero di nuovi casi. Sono cinque le positività rilevate nelle ultime 24 ore a fronte però di 104 tamponi, 11 le guarigioni. Ancora stabile la situazione all'ospedale di stato con 8 ricoveri totali di cui una sola persona nel reparto di terapia intensiva. Diminuiscono rispetto ieri i positivi attivi (55) mentre le persone seguite a domicilio sono 47.

L'Italia resterà tutta in zona bianca anche la prossima settimana. Nelle ultime 24 ore 7.224 nuovi casi su poco più di 220.000 tamponi. 49 le vittime in un giorno, in lieve calo rispetto alle 55 di ieri. Scende anche il tasso di positività (3,27%) e il numero di ricoverati in terapia intensiva, cinque in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite (455). In Emilia Romagna 637 positivi rilevati su quasi 24mila mila tamponi. Calano i ricoveri (5) e aumentano le guarigioni (+351). Per quanto riguarda la situazione contagi nelle provincie Modena si trova davanti tutti con 123 nuovi casi, 72 a Rimini.