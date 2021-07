Green Pass obbligatorio dal 6 agosto in Italia

Green Pass obbligatorio dal 5 agosto in Italia, ecco tutte le anticipazioni sulle nuove regole

Dal 6 agosto Green pass obbligatorio per sedersi al ristorante e nei bar al chiuso. Servirà anche per i grandi eventi, cinema, palestre e per andare allo stadio. Sarà valido con una dose di vaccino, tampone negativo delle 48 ore prima o per chi è guarito da 6 mesi. Lo prevede il nuovo decreto legge Covid che entrerà in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta, prevista già nelle prossime ore. Restano chiuse le discoteche, ma il sottosegretario alla Salute Andrea Costa invita ad una "riflessione" per le riaperture. Nuovi parametri: la soglia per la zona gialla al 10% delle terapie intensive e al 15% delle ospedalizzazioni. Lo stato di emergenza fino al 31 dicembre.

A San Marino i positivi sono saliti a 14, 3 seguiti in Italia. Tra lunedì e ieri 262 i tamponi effettuati, con indice di positività dunque all'1,9%. Nuovo balzo in avanti dei contagi in Emilia-Romagna, 447 i nuovi positivi, di cui ben 101 a Rimini (79 sintomatici), la provincia più colpita della Regione. Lieve calo dei ricoveri, due i decessi, entrambi under 60. In Regione l'Asl organizza le vaccinazioni in camper, dai mercati alle spiagge, per intercettare soprattutto i più giovani. In tutta Italia l'incremento di contagi supera già quota 5.000, 5.057 per la precisione, 15 le vittime, 38 in più i ricoveri.