Green Pass obbligatorio in Italia dal 6 agosto. Nuovo stop di Speranza al vaccino Sputnik

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

La domanda della collega russa Vera Shcherbakova era precisa, come vengono considerati i vaccinati con Sputnik, non solo russi, ma anche ungheresi e sammarinesi? La risposta del ministro Speranza è l'ennesima doccia fredda. Senza l'ok dell'Ema dunque, nessuna apertura ai vaccinati con Sputnik, che pure sono riconosciuti in altre parti d'Europa, come Grecia, Slovenia, Croazia e Cipro. Stando alle nuove regole, i sammarinesi saranno costretti a fare il tampone ogni volta che vorranno sedersi al chiuso al tavolo di un ristorante, in Italia, o andare al cinema o partecipare a un convegno.







Ieri il presidente Draghi ha usato parole estremamente chiare per convincere i riottosi del vaccino. A San Marino intanto salgono a 15 i positivi al Covid-19, uno in più da ieri. Tutti seguiti a domicilio.