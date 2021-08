CORONAVIRUS Green Pass obbligatorio per numerose attività da oggi in Italia: da settembre sarà esteso a scuola e trasporti Insegnanti e personale scolastico obbligati ad avere il certificato verde: dopo 5 giorni di assenza ingiustificata stipendio sospeso

Chi vuole entrare in bar o ristoranti al chiuso, ma anche pub, pasticcerie e gelaterie, dovrà esibire il certificato verde, che si ottiene non solo col ciclo vaccinale completo, ma anche con la guarigione dalla malattia o con tampone negativo ottenuto non oltre 48 ore prima. E' assai lungo l'elenco di attività alle quali si potrà accedere solo con Green Pass: dall'attività sportiva al chiuso, ai cinema e teatri agli spettacoli con musica dal vivo, anche all'aperto, per continuare poi con congressi, fiere e musei. Ospiti in hotel possono anche non averlo, e accedere ai servizi di ristorazione dell'albergo, ma se il locale è aperto anche a clienti esterni, sono tenuti ad avere il certificato. A settembre scuole e università riapriranno in presenza, è la promessa del ministro Bianchi, messa per iscritto nell'ultimo decreto approvato ieri sera in Consiglio dei ministri.

Le novità sono le mascherine obbligatorie, tranne quando si fa sport ed esclusi bimbi sotto i sei anni. Se in una classe tutti sono vaccinati, l'obbligo della mascherina decade. Insegnanti e personale dovranno avere il Green Pass, altrimenti dopo 5 giorni di assenza ingiustificata si vedranno sospendere lo stipendio. Anche gli studenti universitari dovranno avere il certificato, saranno controllati a campione. Per autobus, tram e metropolitane non sarà obbligatorio, la capienza resta all'80%. Dal 1 settembre lo sarà invece per i mezzi a lunga percorrenza come treni, aerei, navi, esclusi i collegamenti sullo stretto di Messina.

