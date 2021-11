COVID-19 Green Pass: perplessità dall'ISS, dopo la circolare italiana. Se ne discuterà martedì in Commissione vaccini A San Marino massima attenzione al dossier Green Pass. Oltre 2 milioni, in Italia, le terze dosi somministrate. Oggi, in alcune piazze, tensioni per manifestazioni contro il “certificato verde”

Dopo i dati incoraggianti di ieri – con i casi attivi scesi a 77 unità -, si attende il bollettino del lunedì, in Repubblica, per un quadro aggiornato della situazione. Ma a tenere banco, in queste ore, è di nuovo la questione Green Pass. E questo alla luce della recente circolare del Ministero della Salute italiano, riguardante le persone immunizzate con vaccini non riconosciuti EMA. Le perplessità delle Autorità sanitarie del Titano riguardano sia la tempistica - indicata per il richiamo con vaccino ad m-RNA -, sia la prevista doppia dose una volta trascorsi 6 mesi. “Le indicazioni che avevamo avuto erano altre – afferma il Direttore Generale dell'ISS -. Avevamo già da settimane posto al vaglio della nostra Commissione le evidenze scientifiche, che ci sono tuttora, e che indicano il fatto di dover fare una terza dose booster, oltre i 6 mesi, con un vaccino ad m-MRNA”.

In ogni caso – fa sapere Sergio Rabini - i contenuti della circolare italiana saranno valutati nella consueta riunione del martedì della Commissione vaccini. Tutto ciò in attesa di eventuali, possibili, chiarimenti per San Marino da parte di Roma. Il Titano del resto è l'unico Paese al quale sia stata fino ad ora riconosciuta una deroga sul Green Pass. Non è poi teoricamente da escludersi un riconoscimento dello Sputnik, da parte di EMA, entro il 31 dicembre. Ma siamo nel campo delle ipotesi. Una realtà, invece, in Italia, il superamento di 2 milioni di terze dosi somministrate. “In una fase di recrudescenza del virus come quella a cui stiamo assistendo a livello europeo – ha sottolineato il Ministro Speranza - è giusto accelerare” sui richiami. Come sta avvenendo in Emilia-Romagna; oltre 44.000 questa settimana. Nessun decesso, in Regione, nelle ultime 24 ore; e calano lievemente le terapie intensive. 561 le nuove positività; 47 nel Riminese. In Italia sono 6.764; 31 le vittime. Sostanzialmente stabili le ospedalizzazioni; mentre sale di poco il tasso di positività.

Nel servizio l'intervista telefonica a Sergio Rabini - Direttore Generale ISS

