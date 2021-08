COVID 19 Green Pass: ristoratori preparati in riviera anche nei confronti della clientela sammarinese Il "certificato verde" è da ieri obbligatorio per consumare all'interno di bar e ristoranti in tutta Italia. Siamo stati a Rimini per vedere com'è andato il primo giorno anche rispetto alla clientela sammarinese vaccinata con Sputnik

Debutta il green pass in tutta Italia per consumare all'interno di ristoranti e bar. I ristoratori di Rimini non si sono fatti trovare impreparati. Già attiva sui terminali delle attività l'app per controllare l'autenticità dei green pass. Diversi, raccontano, i clienti che si sono già presentati con il “certificato verde”.

Per quanto riguarda la situazione dei sammarinesi vaccinati con Sputnik, anche se l'applicazione ancora non riconosce l'autenticità del qr code, sarà comunque possibile usufruire dei locali interni. Con questa nuova disposizione la speranza dei ristoratori adesso è quella di poter lavorare, senza più interruzioni, anche quest'inverno.

Nel video le interviste a ristoratori e operatori turistici

