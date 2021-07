GREEN PASS E VACANZE Green Pass sammarinese: "Ci auguriamo a brevissimo il via libera di Bruxelles e siamo in contatto col Ministero Italiano" Intervista al Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta. Per muoversi in Ue potrebbero esserci differenze tra i vaccinati Pfizer e quelli Sputnik: dipende dalle decisioni dei singoli paesi

Tanti sammarinesi stanno partendo per le vacanze, soprattutto in Italia, ma il green pass sammarinese non è riconosciuto. Pensa sia possibile che arrivi il riconoscimento a breve? “Per il riconoscimento, dal punto di vista tecnico, abbiamo superato tutti gli esami, sia con Bruxelles, sia con l'Italia, con cui abbiamo fatto dei test tecnici di funzionalità e interoperabilità della nostra applicazione: siamo quindi 'compliance'. Stiamo solo attendendo, formalmente, il riconoscimento (politico, ndr) di Bruxelles, che ci auguriamo arrivi a brevissimo. Per quel che riguarda l'Italia, noi siamo in fascia “A” e quindi non abbiamo bisogno di un 'passaporto' vaccinale o altra documentazione”.

Nessun limite quindi per la mobilità dei sammarinesi in territorio italiano ma con il decreto sul green pass che il Governo Draghi varerà nei prossimi giorni potrebbero esserci problemi sui voli aerei, i treni, i ristoranti al chiuso e l'accesso a determinati luoghi o eventi. “Noi ovviamente teniamo i contatti con l'amministrazione e il Ministero a Roma in modo che se ci saranno novità di questo tipo si tenga in debito conto, come è sempre stato fatto, della specificità della Repubblica di San Marino”.

Potrebbero esserci differenze, nella validità del green pass sammarinese, tra i vaccinati sputnik e i vaccinati pfizer? “Per quel che riguarda l'Unione Europea, nel momento in cui riceveremo il via libera di Bruxelles, sarà poi assoggettato alle indicazioni specifiche di ogni singolo stato membro. Se la Francia indica che si entra solo con i vaccini Ema, chi ha fatto Sputnik dovrà fare il tampone. Ma se un altro paese, come per esempio la Grecia, accetta in ingresso tutti i vaccini, noi con il nostro green pass (e la vaccinazione Sputnik) entreremo e saremo 'verdi'.

