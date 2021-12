Green Pass: Ue, verso proroga validità certificato San Marino "L'accordo scade il 31 dicembre e oggi abbiamo avuto la rassicurazione che verrà trovata una soluzione per andare oltre questo termine" ha detto la leghista Ceccardi

"È stato già raggiunto un accordo sul certificato Covid il 21 ottobre e siamo fortissimamente impegnati al fine di trovare una soluzione per prolungare il certificato prima della scadenza che sarà la fine di questo mese". Così il vice Direttore Generale per l'Europa del servizio esterno dell'Unione europea, Marko Makovec, durante la sua audizione alla commissione affari esteri del Parlamento europeo riguardo i negoziati sull'accordo di associazione con Andorra, Monaco e San Marino. A scendere in campo l'eurodeputata della Lega, Susanna Ceccardi dopo la sessione della commissione affari esteri del Parlamento. "L'Unione Europea sta lavorando a una proroga del riconoscimento della validità dei certificati Covid rilasciati da San Marino, Andorra e Monaco", ha affermato in una nota.

"E' un'ottima notizia anche per i tanti lavoratori che ogni giorno devono attraversare il confine tra San Marino e l'Emilia Romagna, i cittadini di San Marino, Andorra e Monaco sono europei a tutti gli effetti. E anche se non fanno parte della Ue, interagiscono quotidianamente con gli Stati membri, in particolare San Marino con l'Italia", prosegue Ceccardi. "Per far fronte all'emergenza sanitaria San Marino ha fatto ricorso al vaccino Sputnik - riporta Ansa - ma l'Italia non lo aveva riconosciuto ai fini del Green Pass fino a metà ottobre, creando problemi proprio ai cittadini di San Marino che si recano per lavoro nel nostro Paese, l'accordo scade il 31 dicembre e oggi abbiamo avuto la rassicurazione che verrà trovata una soluzione per andare oltre questo termine", conclude Ceccardi.

