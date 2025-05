Grenoble ricorda il ruolo dei sammarinesi nella Liberazione di Francia

80 anni fa fine della seconda guerra mondiale. Ricordato l'impegno e il ruolo dei sammarinesi in Francia durante la Liberazione grazie a un convegno e una mostra organizzati dal Consolato di San Marino a Grenoble, in collaborazione con la città di Grenoble.

"Mi è parso importante - spiega Eliane Rastelli, Console Onorario di San Marino a Grenoble - parlare con la città per segnalare il fatto che anche noi, come cittadini sammarinesi, abbiamo avuto la nostra parte nella liberazione della Francia. Abbiamo quindi organizzato una tavola rotonda dedicata alla Resistenza e una mostra che possa presentare al pubblico questi fatti storici. Dunque abbiamo costituito un gruppo di lavoro con René Rastelli, con una cittadina franco-italiana ricercatrice qui nella zona, Kristel Balducci, con Patrizia Di Luca, responsabile del Museo dell'Emigrante, e me stessa".

"Nel 1945 ci sono stati almeno 18 sammarinesi che hanno lottato per la Liberazione qui in Francia - aggiunge René Rastelli, già Presidente dell'Associazione dei Sammarinesi di Grenoble -. Essendo il primo presidente della comunità per dieci anni, conosco molto gli anziani, così mi sono rivolto a loro. In 4-5 mesi hanno aperto il 'cassetto della loro vita' e mi hanno raccontato. Alcuni non hanno voluto parlarne per niente perché non volevano ricordarsi delle tragedie di quel periodo. Dunque per le celebrazioni abbiamo fatto tre pannel su altrettanti periodi: dal '39 al '40, quando la Francia era in guerra, dal '40 al '44 quando l'Italia e poi la Germania hanno occupato la Francia e infine la Liberazione, qui avvenuta il 24 agosto 1944. I sammarinesi che si trovavano qui hanno dovuto scegliere se rimanere e andare in guerra o ritornare a San Marino per non combattere".

Nel video le interviste a Eliane Rastelli (Console Onorario di San Marino a Grenoble) e René Rastelli (già Presidente dell'Associazione dei Sammarinesi di Grenoble)