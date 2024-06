Grosso guasto alla fibra Telecom, due ore e mezzo di "blackout" a San Marino

Dalle 13.20 circa un grosso problema alla rete internet ha coinvolto gran parte del territorio sammarinese. Ogni servizio è – come si dice in gergo – andato in down. Dalle primissime indiscrezioni, pare che siano stati tranciati, in territorio italiano, due link in fibra della Telecom. Sono rimasti offline anche tutti gli uffici pubblici e le strutture sanitarie, tra cui l'ospedale. I tecnici si sono quindi subito messi all'opera per ristabilire la connessione. Alle 15.50 la risoluzione del problema.

