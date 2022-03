SPELEOLOGIA Grotta di Canepa: allestito "campo base" con cellulare remotizzato per comunicare con l'esterno

La Grotta di Canepa e le sue sorprese. A portarle alla luce, dall'oscurità dei meandri della terra, è San Marino Underground, gruppo sammarinese di esperti speleologi, che ha organizzato di recente un “campo base” capace di ospitare 6 persone, dotandolo recentemente di un telefono cellulare remotizzato dal quale, durante l'ultima esplorazione, è stato contattato anche il Segretario di Stato Federico Pedini Amati.

Esperienze non da tutti, non ci si improvvisa esploratori: per avventurarsi nel sottosuolo servono guide preparate e formazioni specifiche. A beneficiarne ultimamente l'81enne Sergio Agostini, che quando aveva 5 anni si è rifugiato proprio a Canepa per sfuggire ai bombardamenti. L'unicità della grotta è cosa nota ai più, compresa la faticosità, tanto da richiamare appassionati da tutta Italia e non solo. Quello della speleologia è infatti uno dei settori che nell’ambito dei progetti di sviluppo del turismo outdoor e della vacanza-attiva la Segreteria di Stato al Turismo intende promuovere.

Nel video l'intervista a Fabio Bollini, speleologo San Marino Underground

