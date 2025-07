IMPRESE Gruppo ASA: il fondatore del gruppo Haier Zhang Ruimin ricevuto dai Capitani Reggenti Visita che nasce per approfondire i principi e l'applicazione concreta del modello imprenditoriale ideato da Ruimin e consolidare gli ottimi rapporti tra San Marino e Cina.

Non solo fondatore del Gruppo Haier, multinazionale cinese leader globale nel settore degli elettrodomestici con circa 100.000 dipendenti ed un fatturato di 40 miliardi di dollari, Zhang Ruimin è anche ideatore e sviluppatore del modello organizzativo RenDanHeYi tra le più avanzate forme di gestione aziendale per valorizzare l'iniziativa individuale che il Gruppo sammarinese ASA sta adottando. Visita che nasce proprio per approfondire i principi e l'applicazione concreta del modello ideato da Ruimin e consolidare gli ottimi rapporti tra San Marino e Cina.

"Il suo metodo di approccio - afferma Rossano Fabbri, Segretario di Stato all'Industria - è veramente un punto di riferimento a livello mondiale, un metodo innovativo che valorizza il capitale umano e che in momenti di trasformazione come questi va ancora più valorizzato e preso come punto di riferimento".

Accogliere una figura come Zhang Ruimin, sottolinea l'amministratore delegato del Gruppo ASA Francesco Amati, è motivo di grande orgoglio perché la sua visione ha tracciato un percorso coraggioso verso modelli d'impresa che mettono al centro la persona.

Il RenDanHeYi, spiega Ruimin, è stato proposto per la prima volta nel 2005 e negli ultimi due decenni studiosi e consulenti di tutto il mondo hanno creato spontaneamente 14 centri di ricerca sul modello.

“La sua filosofia e visione – affermano i Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi – invitano a ripensare a un mondo nuovo dove, massimizzando il valore umano dentro l'azienda tutti diventano imprenditori”.

La giornata in territorio è poi proseguita con un round table al Gran Hotel di San Marino e la visita allo stabilimento ASA. Amati ha ricordato anche le sfide che le realtà imprenditoriali si stanno trovando ad affrontare, su tutti il tema dazi: "Per il prodotto che facciamo - afferma Francesco Amati - abbiamo una clientela prevalentemente europea, ma i nostri clienti esportano in tutto il mondo dall'olio d'oliva, alle pitture e vernici. Sono prodotti che da sempre dall'Europa partono attraversando i confini e quindi questa situazione di dazi che si aggiunge alle tante incertezze e tanti cambiamenti del momento spingono noi, ma tutte le realtà, a veramente domandarsi come poter affrontare le nuove normalità, le nuove realtà che oggi ci troviamo a vivere".

