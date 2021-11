Gruppo Coordinamento Emergenze alla politica: "Potrebbe essere utile introdurre green pass a San Marino”

Situazione pandemica sul Titano e gli eventuali interventi da mettere in campo di qui in avanti al centro della nuova riunione del Gruppo coordinamento emergenze sanitarie. I numeri delle positività al Covid sono in leggera flessione “ma – sottolinea il Dirigente dell'Authority sanitaria, Claudio Muccioli - occorre mantenere la guardia sempre alta e sempre attive le norme igienico-sanitarie, oltre ad una particolare attenzione in futuro laddove, e questo è un messaggio rivolto direttamente alla politica e alla popolazione, si organizzano eventi allo scopo di contenere il numero massimo di persone presenti”.

Per il Gruppo “potrebbe essere utile anche a San Marino introdurre un green pass per limitare l'accesso a ristoranti o altre situazioni di persone che non hanno tutti i requisiti”.

Nel video l'intervista al Dirigente dell'Authority sanitaria, Claudio Muccioli.