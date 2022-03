COVID Gruppo Emergenze Sanitarie: arrivo profughi e nuovi allentamenti al centro dell'incontro Stabile l'andamento della pandemia a San Marino anche se il trend dei contagi continua ad essere in leggera risalita

È stabile il quadro generale sull'andamento della pandemia a San Marino anche se si continua a registrare un leggero trend di risalita dei contagi. Nelle ultime 24 ore sono 24 le nuove positività e 18 le guarigioni che portano così il totale dei casi attivi a 253. In ospedale rimane un solo ricovero e la terapia intensiva resta vuota. “Questa settimana, così come successo in Italia – evidenzia Claudio Muccioli, Dirigente Authority Sanitaria – anche San Marino ha visto un rialzo dei positivi ma la situazione ospedaliera fortunatamente è rimasta stabile”. A preoccupare il Gruppo Emergenze Sanitarie è l'arrivo dei profughi dall'Ucraina, in particolare per il quadro vaccinale che dovrà essere valutato, ma si parla comunque anche di nuovi allentamenti nelle prossime settimane.

"Stiamo gestendo e guardando quelli che possono essere i protocolli da adattare per i profughi Ucraini in arrivo - evidenzia Muccioli - in modo da avere una scheda di valutazione clinica e soprattutto per quello che è il quadro vaccinale che ci preoccupa moltissimo". "Sicuramente per quanto riguarda il covid - aggiunge - come in Italia siamo anche noi della prospettiva di valutare la possibilità di allentare le misure restrittive, chiaramente quando i numeri e i casi continuano ad essere su questa linea di diminuzione".

In Italia sono 54.230 i nuovi contagi a fronte di 453.340 tamponi. 136 i decessi, in calo rispetto ieri, mentre è in lieve aumento il tasso di positività al 12%. Nel monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe spicca l'inversione della curva dei contagi con un +1,5% in 7 giorni. Continuano però a calare i ricoveri in area medica (-16,1%) e in terapia intensiva (-16,4%); giù anche i decessi (-19,3%).

Nel servizio l'intervista a Claudio Muccioli - (Dirigente Authority Sanitaria)

