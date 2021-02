RELAZIONI INTERNAZIONALI Gruppo interparlamentare di amicizia San Marino UK: l'incontro online Diverse le tematiche affrontate, soprattutto legate al rapporto tra i due stati.

Si è riunito questa mattina, in modalità online a causa delle limitazioni dovute alla pandemia, il gruppo interparlamentare di amicizia San Marino Regno Unito. Tanti i temi e le questioni affrontate soprattutto legate al rapporto tra i due stati dopo la Brexit. Si è parlato di come a livello parlamentare si potranno portare avanti rapporti per favorire scambi a livello di istituzioni universitarie, stimolare i governi a fare accordi legati a investimenti e promozione dell'economia e di un possibile scambio di visite di parlamentari tra Londra e San Marino quando la situazione pandemica migliorerà.

"Il gruppo interparlamentare - spiega il presidente della Commissione Affari Esteri Paolo Rondelli - è un'entità che va oltre le normali commissioni. È un gruppo in cui sono rappresentati tutti i partiti presenti nell'arco costituzionale, sia per parte sammarinese che per parte inglese e fa un lavoro di tipo parlamentare a sostegno dei rispettivi governi. Sono rappresentati tutti i partiti politici - spiega - proprio perché il principio è quello di lavorare per il bene del paese senza distinzioni fra maggioranza e opposizione e costruire delle relazioni che possano durare anche negli anni futuri e non solamente per la legislatura in corso".

Sottolineato da Paolo Rondelli l'importanza del clima amichevole di questi incontri, in cui non c'è maggioranza od opposizione ma solo lo scopo di conseguire obiettivi comuni.

Nel servizio Paolo Rondelli (Presidente Commissione Affari Esteri)

