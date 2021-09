Gruppo "Per la Sorgente": tutte sconfessate le motivazioni per non aver istituito la prima elementare

Gruppo "Per la Sorgente": tutte sconfessate le motivazioni per non aver istituito la prima elementare.

Il Gruppo "Per la Sorgente", a circa due settimane dall'avvio delle elezioni per le scuole elementari sammarinesi, sottolinea in una nota, che la campanella non è suonata per la prima del plesso di Città. Non possiamo fare altro che prendere atto del fatto che la politica ha deciso che questo dovesse avvenire - scrivono - senza un confronto fra le parti o un progetto generale per il sistema scolastico sammarinese. Il comitato torna sulle motivazioni che sono state avanzate come quella il basso numero di iscritti o l'utilizzo degli spazi liberati per ospitare l'Istituto musicale: motivazioni tutte sconfessate - scrivono. In altri plessi con lo stesso numero di iscritti non si è infatti intervenuti con gli accorpamenti e per quel che riguarda l'Ims il Segretario Canti - scrivono - ha sottolineato che i lavori di ristrutturazione della storica sede si sono sbloccati.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: