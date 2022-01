CONTAGI ALTI Gruppo per le emergenze esamina Report Covid-19, Muccioli: "1.000 casi in una settimana, situazione di estrema allerta"

Come ogni giovedì, il punto del Gruppo di coordinamento per le emergenze sul quadro epidemiologico per dare supporto alle decisioni della politica sulla scorta di dati aggiornati sull'andamento. “Balza agli occhi il numero altissimo di contagi nell'ultimo periodo, - osserva il Dirigente dell'Authority Sanitaria, Claudio Muccioli - addirittura 1000 casi in una settimana, una situazione di estrema allerta. Fortunatamente, rispetto ad una settimana fa, questo alto numero di contagi non ha inciso sulle ospedalizzazioni ma va comunque ricordato che abbiamo avuto 9 decessi nell'ultimo mese. La possibilità che in questo momento si tratti in prevalenza di contagi da variante Omicron, con sintomi più lievi, non ci deve indurre ad abbassare la guardia”.

Nel video l'intervista a Claudio Muccioli, Dirigente dell'Authority Sanitaria.

