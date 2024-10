Gualdicciolo: alcuni cittadini esprimono dubbi e timori in vista dell'esame del Decreto sulla cogenerazione

In attesa di ratifica nella prossima Sessione consiliare il Decreto sulla cogenerazione in ambito industriale. Sul punto una lettera aperta a nome del “gruppo di cittadini di Gualdicciolo per la difesa dell'ambiente e della salute”. Non si dicono contrari in linea di principio alla cogenerazione; ma invocano trasparenza, esprimendo preoccupazione riguardo le possibili “emissioni inquinanti” di simili impianti; “soprattutto se non di ultima generazione”. Parlano della “presenza di un cogeneratore” “già installato presso la Cartiera Ciacci”; e chiedono se sia “possibile” farlo in una “zona residenziale”, e se ciò sia compatibile con l'attuale PRG.

Sostengono poi di non aver ravvisato nel Decreto “nessuna norma sulla sicurezza”. Posto l'accento inoltre sull'eventuale impatto ambientale, paesaggistico ed acustico. Diversi i dubbi espressi dal gruppo di cittadini; che si rivolge dunque al Consiglio chiedendo si prendano in considerazione tutti questi aspetti.