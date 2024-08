Gualdicciolo: Piazza del Centro Gualdo cambia volto

I lavori erano cominciati il 17 giugno e ora, con una pavimentazione riqualificata, viene inaugurata la nuova Piazza del Centro Gualdo a Gualdicciolo. Esteticamente si presenta come prima – come richiesto dai cittadini –, ma ciò che cambia è la sostanza. “Il materiale utilizzato è innovativo”, spiega il Capitano di Castello di Acquaviva Enzo Semprini.

L'azienda per i Lavori Pubblici, rappresentata dalla direttrice Giuliana Barulli, si è avvalsa anche della collaborazione professionale del Maestro artigiano Massimiliano Chemolli, il guru del porfido, che ha portato la sua professionalità da Trento. "Abbiamo riutilizzato i cubetti di pietra che c'erano prima - specifica Chemolli -. La novità sta nella sigillatura, con resina poliuretanica, percolata fuga per fuga. La pavimentazione drena l'acqua. Per San Marino è una novità, che dà garanzie per la stabilità e per l'eventuale spargimento di sale, da cui non viene corrosa".

A coordinare l'intervento la Segreteria al Territorio, da una legislatura all'altra, con il passaggio di consegne tra Stefano Canti e Matteo Ciacci. “Ai cittadini viene restituito un luogo che si era degradato – commenta l'ex titolare del Territorio – , fondamentale per le attività economiche e l'aggregazione”. “I Castelli sono comunità e hanno bisogno di infrastrutture – aggiunge Andrea Belluzzi, segretario per i Rapporto con le giunte di Castello -. E' il più utile degli investimenti”. "Anche attraverso le piccole cose si riescono a fare grandi opere - conclude Ciacci -: questo è il nostro mandato. Cercheremo di stare vicino alle persone, ascoltando le esigenze di cittadini, imprese, attività economiche e di tutti coloro che vorranno dare il loro contributo".

Nel video le interviste a Massimiliano Chemolli (maestro artigiano della pietra) Matteo Ciacci (segretario per il Territorio)

