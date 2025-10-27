CYBER-SICUREZZA Guardia di Rocca, alta formazione con il Digital Security Festival “Il corso nasce dall'esigenza dei tempi – dice il Comandante della Guardia di Rocca, Massimo Ceccoli – la digitalizzazione e ogni attività legata ai reati informatici, ai crimini informatici e a tutto quello che è digitale"

Potenziare le competenze tecnico-operative della Guardia di Rocca in materia di cyber-sicurezza, analisi forense, digitale, contrasto ai reati informatici e tutela delle evidenze digitali. Parte con questo obiettivo il corso di formazione professionale nella sede centrale del Comando della Guardia di Rocca. “Il corso nasce dall'esigenza dei tempi – dice il Comandante della Guardia di Rocca, Massimo Ceccoli – la digitalizzazione e ogni attività legata ai reati informatici, ai crimini informatici e a tutto quello che è digitale. Anche le più banali indagini ormai richiedono delle competenze in questa materia che sono imprescindibili. Quindi, è necessario stare al passo con i tempi e adeguare il nostro bagaglio e la nostra formazione a quelle che sono le esigenze operative”.

Appuntamento di formazione con cinque relatori di grande esperienza, per trattare argomenti di approfondimento tecnico-professionale su nuove tecnologie di indagine, acquisizioni forensi su dispositivi mobili e cyber intelligence. “Noi affrontiamo tutti i temi che riguardano il digitale – dice Gabriele Gobbi, Vice Presidente del Digital Security Festival - l'acquisizione delle prove, l'utilizzo delle prove, dove cercare, con gli strumenti moderni che non dimentichiamo mai l'uomo, che è la mente con cui si ricercano le prove, si mettono al sicuro le prove e si va a cercare tutto quello che è utile a qualsiasi tipologia di indagine, che può essere dalla più complicata fino a quella finanziaria. Siamo qui con i nostri specialisti del Digital Security Festival proprio per portare per noi, all'estero, le nostre competenze all'interno di un'attività e di una realtà storica che per noi è un vanto e siamo davvero molto felici di essere qui”.

Qual è l'incidenza di queste tipologie di reati qui a San Marino? “Per quanto riguarda il Corpo della Guardia Rocca – dice il Comandante della Sezione Operativa e Polizia Giudiziaria, Enrico Ceccoli - l'incidenza che noi abbiamo annualmente è intorno al 50% dei casi che trattiamo, su quelli che sono i reati penali in generale. Quindi, ha un'incidenza abbastanza ragionevole.

Nel video, le interviste al Comandante della Guardia di Rocca, Massimo Ceccoli; a Gabriele Gobbi, Vice Presidente del Digital Security Festival e al Comandante della Sezione Operativa e Polizia Giudiziaria, Enrico Ceccoli

