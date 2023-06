SAN MARINO Guardia di Rocca: in funzione le nuove bodycam in dotazione al corpo Strumenti che forniranno un importante supporto in questo periodo estivo che vede i corpi di polizia impegnati in maggiori attività.

Prevenzione e controllo del territorio: sono entrate in funzione le nuove bodycam per i servizi di pronto intervento della Guardia di Rocca. Un aggiornamento tecnologico importante per garantire una maggiore sicurezza di utenti e agenti in servizio.

"Questi nuovi dispositivi - spiega il Sergente Maggiore Enrico Ceccoli, comandante sezione operativa e polizia giudiziaria Guardia di Rocca - sono stati acquistati nell'ottica della prevenzione e controllo del territorio. Vengono utilizzati prevalentemente nei servizi operativi, in particolar modo nelle attività del pronto intervento e sono risolutivi anche ai fini dell'attività stessa. Se la pattuglia fa un intervento di qualsiasi carattere: da una violenza di genere a un controllo su strada, il dispositivo viene attivato. La registrazione, se di interesse, viene inviata al commissario della legge per fare le valutazioni sull'intervento svolto".

L'avvio della registrazione delle bodycam può essere eseguita manualmente dagli agenti o in maniera automatica. Tutte le camere infatti sono abbinate ai taser, in dotazione al corpo da gennaio, che una volta armati faranno partire automaticamente i dispositivi di registrazione.

"Inoltre la bodycam è abilitata anche registrare con il sensore di sparo. Se c'è quindi un arma da fuoco che viene attivata - aggiunge Enrico Ceccoli - la bodycam riconosce i decibel e si attiva automaticamente. Queste telecamere permettono di avere l'intervento dalla A alla Z, senza tagli o registrazioni di parte".

Strumenti che forniranno un importante supporto in questo periodo estivo che vede i corpi di polizia impegnati in maggiori attività: "Già da qualche tempo stiamo facendo anche noi la pattuglia nei turni serali - evidenzia Ceccoli - proprio per andare a colmare la mancanza della nostra pattuglia. Naturalmente questo è reso possibile anche grazie all'assunzione di nuove guardie negli ultimi bandi di concorso altrimenti eravamo in grave carenza di personale".

Nel servizio l'intervista al Sergente Maggiore Enrico Ceccoli (Comandante sezione operativa e polizia giudiziaria Guardia di Rocca)

