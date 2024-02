GUALDICCIOLO Guardia di Rocca: inaugurata la sede al Centro Gualdo "Dal mio insediamento, tre anni fa - afferma il Capitano di Castello di Acquaviva Enzo Semprini - la riapertura della sede è stata una delle priorità".

Guardia di Rocca: inaugurata la sede al Centro Gualdo.

Dopo 15 anni torna il presidio della Guardia di Rocca a Gualdicciolo. Inaugurata questa mattina la sede al 1° piano del Centro Gualdo dal Capitano del corpo Massimo Ceccoli e dal Capitano di Castello di Acquaviva Enzo Semprini.

“È una grande soddisfazione – afferma Semprini – la Giunta è già a disposizione per fornire qualsiasi aiuto. Dal mio insediamento, tre anni fa, la riapertura della Sede della Guardia di Rocca è stata una delle priorità. Ora servirebbe anche il rafforzamento del presidio della Gendarmeria”.

L’ufficio è aperto al pubblico per la ricezione di denunce, assolvimento delle dichiarazioni transfrontaliere e deposito armi per gli utenti che entrano in territorio.

Recapiti utili:

Utenza: 0549.883882

Mail: sezionegualdicciolo@guardiadirocca.sm

