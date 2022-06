Guardia di Rocca: l'omaggio della Reggenza nella sede operativa

Un grazie per i compiti svolti ma soprattutto un segnale di vicinanza e responsabilità. È questo il messaggio che i Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli hanno voluto trasmette al Corpo della Guardia di Rocca. "Oltre all'importante ruolo svolto di difesa della Reggenza e presidio dei luoghi istituzionali a noi preme sottolineare - affermano i Capi di Stato - l'importanza di conoscere il valore dell'istituzione a cui si appartiene e lavorare come un'unica squadra per il bene del paese".

"Il nostro obiettivo come Governo - sottolinea il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari - è quello di aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attività dei singoli corpi di polizia sammarinesi andando ad eliminare sovrapposizioni da una parte e dall'altra aumentare le specializzazioni in determinati compiti. Questo è il vantaggio di avere tre corpi di polizia: poter distribuire diverse competenze in maniere da coprire tutte le esigenze di prevenzione e contrasto alla criminalità ed in modo particolare per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico del paese. La Guardia di Rocca - aggiunge - come gli altri corpi negli ultimi due anni ha avuto un'attività crescente dovuta anche al covid e ai servizi aggiuntivi che sono stati prestati e come tutti gli altri corpi sta cercando di adattarsi a quelle che sono le mutevoli esigenze della società".









"Quella di Dogana - ha spiegato il Comandate della Guardia di Rocca, Massimo Ceccoli - rappresenta la sede di tutti i servi operativi del Corpo. Abbiamo rappresentato ai Capitani Reggenti quella che è un'altra realtà rispetto a quella che loro conoscono molto più da vicino nei servizi di rappresentanza e vigilanza nelle sede istituzionali. Il Corpo, in particolare negli ultimi anni, ha avuto una sua evoluzione. Siamo cresciuti e adesso contiamo di avere un'apporto importante dai nuovi sei arruolamenti che potremmo avere presto a disposizione".

Le interviste a Luca Beccari (Segretario di Stato Affari Esteri) e Massimo Ceccoli (Comandante Guardia di Rocca)