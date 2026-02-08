Guardia di Rocca, la Compagnia di Artiglieria cerca nuove leve: “Arruolarsi è un percorso di crescita personale"

La Compagnia di Artiglieria della Guardia di Rocca, uno dei corpi militari volontari più riconoscibili della Repubblica, cerca nuove leve. Un'iniezione di forze necessaria per un corpo che ad oggi conta solo 33 effettivi sui 45 previsti e che, come spiega il capitano Marco Ciacci, svolge diversi compiti.

"La principale funzione - spiega - è quello degli spari di cannone dalla prima torre in occasione delle principali attività nazionali di San Marino, sostanzialmente. Poi a questo si sono aggiunte altre funzioni quali, ad esempio, il servizio di parata in occasione delle festività nazionali e anche dei servizi di rappresentanza che vengono richiesti dal Comando Superiore delle Milizie. Ad esempio, quando c'è la cerimonia di accreditamento degli ambasciatori, noi siamo presenti con un picchetto d'onore".

Senza dimenticare il ruolo di supporto per l'ordine pubblico e la sicurezza del territorio. "La nostra compagnia - spiega ancora - svolge anche dei servizi di ordine pubblico in affiancamento, qualora richiesto, ai corpi di polizia".

Il bando, emanato dal Comando Superiore delle Milizie, è aperto a cittadini e residenti da almeno 6 anni di ambo i sessi. Fissata a 35 anni l'età massima. È richiesta una statura minima di 165 centimetri, assolvimento dell'obbligo scolastico e assenza di condanne penali. Il servizio, pur essendo volontario, non è gratuito: i militi percepiscono un contributo in base alle attività prestate.

Il capitano Ciacci spiega così perché partecipare. "Arruolarsi sicuramente è l'inizio di un percorso di crescita personale che consolida il senso di appartenenza alle istituzioni, in particolare alle istituzioni militari sanmarinesi e anche il senso civico. E questo deve essere considerato anche alla luce della responsabilità e anche del lavoro di squadra che caratterizza la nostra compagnia".







