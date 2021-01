BILANCIO 2020 Guardia di Rocca: quasi 2000 controlli per trasporto contante, 33 procedimenti penali Prese in consegna 170 armi al Confine di Dogana, in netta diminuzione

Una azione a tutto campo per il Corpo della Guardia di Rocca, che lo scorso anno ha operato soprattutto sul fronte prevenzione e sicurezza, controllo sul trasporto transfrontaliero di denaro, nonché nei consueti servizi di rappresentanza e vigilanza nelle Sedi Istituzionali.

Nel pattugliamento del territorio sono state controllate 3.410 persone, di queste 1.916 sono state sottoposte ad ispezioni mirate a contrastare il fenomeno del trasporto di denaro contante con 33 procedimenti penali accesi. 4 persone sono state denunciate per detenzione e assunzione di sostanze stupefacenti; 2 per guida in stato di alterazione psicofisica; 1 persona è stata denunciata per maltrattamento e abbandono di animali; 1 persona per minacce e offesa a Pubblico Ufficiale. Agli uffici del comando sono arrivate anche 5 segnalazioni di reato nell'ambito del contrasto alla violenza di genere. Sul fronte viabilità le Guardie di Rocca hanno scoperto 6 persone alla guida con assicurazione scaduta, sequestrando altrettanti 6 veicoli, mentre sono state ritirate 22 Carte di Circolazione per revisione scaduta o per revisione straordinaria; 5 Patenti di Guida con in totale 92 multe per violazione al Codice della Strada. Che hanno portato nelle casse dello Stato 10.872, euro.

Sul fronte criminalità la GdR ha raccolto 121 denunce: 10 per furto; 8 per carte di credito clonate; 15 per danneggiamento, lesioni e minacce; 88 di smarrimento.

Il controllo al confine di Dogana ha portato anche alla presa in consegna di 170 armi da fuoco, che non avevano le corrette autorizzazioni. Cui si aggiungono 32 interventi per allarmi furto; 15 interventi per liti; 47 interventi su incidenti stradali; 9 interventi di sopralluogo per danneggiamento; 15 interventi per "Codice Blu".

Un lavoro anche amministrativo con 69.188 visti telematici per l'importazione di merci in territorio; 6.535 documenti doganali appurati con sistema NTCS; 797. Nei controlli alle attività economiche sono emerse 112 segnalazioni all'Ufficio Tributario per irregolarità riscontrate sulle importazioni.

Durante il periodo di prima chiusura per pandemia al confine di Stato di Gualdicciolo sono stati controllati 24.454 veicoli e ritirate 19.900 autocertificazioni; con 37 persone sanzionate. 5 le violazioni accertate dal 30 ottobre nei controlli estesi anche alle attività economiche: 124 attività e ispezionati 587 veicoli.

