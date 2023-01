Guardia di Rocca: tutta l'operatività 2022

Numeri importanti, in tutti gli ambiti di intervento del Corpo, fino a operazioni di rilievo legate sia a reati predatori, sia per truffa e contraffazione. Attività di prevenzione, sicurezza e controllo del territorio: si parte dai dati relativi ai pattugliamenti e ai posti di blocco ai confini: 2.621 persone identificate e 1.095 ispezioni a contrasto del trasporto transfrontaliero di contante, producendo diverse sanzioni. Presenza capillare sulle strade: ben 43 gli interventi su incidenti. Sono 141 i procedimenti penali avviati su impulso della Guardia di Rocca: spiccano 6 segnalazioni di reato nell'ambito del contrasto alla violenza sulle donne e di genere; nell'anno 30 interventi per liti; 4 arresti, di cui uno interforze, per reati predatori. In tutto, 34 gli interventi per furti o rapine.

In particolare, si ricorda l'operazione che ha permesso, anche in collaborazione con Forze di Polizia tedesche, polacche, ucraine e italiane, di far emergere un giro di vetture che venivano immatricolate in Italia ma utilizzando falsa documentazione sammarinese: decine le denunce verso residenti italiani, tra questi, personaggi affiliati alla malavita organizzata campana. Un sammarinese e un italiano residente a Malta sono invece stati denunciati per contraffazione di capi d'abbigliamento, 53 quelli sequestrati, in prevalenza calzature a marchio Nike, anche grazie al supporto della stessa “Nike Italia”. Attività intensa nella vigilanza sulle merci in entrata; si contano oltre 83mila visti telematici per importazioni in territorio e 110 segnalazioni al Tributario per irregolarità. Sono stati 1.263 i controlli in attività economiche. Tra le funzioni, anche quella di rappresentanza e vigilanza nelle sedi istituzionali, dal Tribunale a Palazzo Pubblico, ricordando il tradizionale Servizio di Sentinella e Cambio della Guardia nel periodo estivo, con il supporto della Compagnia di Artiglieria.