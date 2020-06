Guarita dal Covid-19: dopo 120 giorni termina l'odissea di Elena Nanni

È con un post su facebook che Elena Nanni riferisce l'arrivo dei "fatidici doppi tamponi negativi" arrivando così, dopo 120 giorni di positività, dall'11 febbraio all'11 giugno, alla guarigione totale dal Covid-19.

Elena aveva ravvisato i primi sintomi del coronavirus ad inizio febbraio, ma nonostante il miglioramento delle sue condizioni di salute continuava ad essere positiva al tampone. Un isolamento domestico di oltre cento giorni, che l'aveva portata a raccontare la sua storia anche alla trasmissione di Mediaset "Le Iene".

"Una cosa ci tengo fortemente a dirla: - scrive su facebook - se non fosse stato per il supporto e la presenza che tanti mi hanno voluto dare, non so in che condizioni sarei, e questo non me lo dimentico, non me lo potrò mai dimenticare!". Elena dicendosi "finalmente libera" annuncia che tornerà a trascorrere il suo tempo con la famiglia, a tornare a fare ciò che non poteva fare in periodo di isolamento e rimetterà a nuovo la sua attività.