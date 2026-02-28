Guerra in Medio Oriente: raccomandazioni e contatti di emergenza

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri sta seguendo con grande attenzione gli sviluppi in Medio Oriente, mantenendo un costante contatto con l'Ambasciata d'Italia per monitorare la situazione. Al momento, pur non escludendo la presenza di cittadini sammarinesi nella regione del Golfo, non risultano connazionali nelle aree direttamente coinvolte nel conflitto. La Segreteria informa che i propri servizi sono attivi 24 ore su 24 per qualsiasi segnalazione o richiesta di rimpatrio. Diversi voli civili nella regione sono stati sospesi, e si segnalano anche limitazioni parziali dello spazio aereo in diverse aree del Medio Oriente.

In questo contesto, la Segreteria invita i cittadini a rimanere nelle proprie abitazioni o nelle strutture alberghiere di soggiorno e a verificare con le compagnie aeree eventuali modifiche o cancellazioni dei voli. Viene raccomandato di adottare la massima prudenza negli spostamenti, limitandoli al minimo indispensabile, evitando in particolare le aree vicine a installazioni militari e luoghi affollati. Si suggerisce, inoltre, di seguire con attenzione le disposizioni impartite dalle Autorità locali e di registrare la propria presenza tramite l'app "Viaggiare Sicuri", attivando la funzione di geolocalizzazione. In alternativa, è possibile effettuare la registrazione sul portale www.dovesiamonelmondo.it.

Per chi necessitasse di assistenza, sono attivi i seguenti canali di emergenza: il Dipartimento Affari Esteri tramite email viaggiareinformati@esteri.sm o al numero 0549 88 54 00, e la Centrale Operativa Interforze al numero 0549 88 88 88.

Il Segretario di Stato, Luca Beccari, esprime forte preoccupazione per l'escalation della situazione, osservando che il conflitto potrebbe assumere una dimensione più ampia rispetto al solo territorio iraniano. "Il regime iraniano rappresenta una minaccia per la sicurezza della Regione e, probabilmente, anche a livello globale", dichiara Beccari, ricordando le numerose condanne anche da parte di San Marino per la violazione dei diritti umani nei confronti del suo stesso popolo. Tuttavia, ribadisce con fermezza che "la risposta militare non è mai una soluzione efficace", sostenendo invece che "debba prevalere sempre la via del dialogo e della diplomazia". Spera che, nell'ambito delle discussioni multilaterali, si possano trovare soluzioni o, comunque, accordi che favoriscano una de-escalation. "Siamo fermamente convinti", conclude, "che questa sia la via da percorrere, e non quella di ampliare o intensificare i numerosi conflitti che affliggono il mondo e che mettono a rischio la sicurezza globale".







