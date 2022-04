Guerra in Ucraina: dopo gli orrori di Bucha si complica l'incontro Putin-Zelensky

È possibile che non ci sia nessun incontro tra il presidente ucraino Zelensky e il presidente russo Putin. Ad affermarlo è proprio il leader di Kiev. La questione, ha detto Zelensky, non è se ci saranno negoziati, ma quanto si è forti al tavolo dei negoziati. Il presidente ucraino oggi parlerà al Consiglio di sicurezza dell'Onu per denunciare i "crimini di guerra" da parte dei militari russi.

Dopo Bucha anche nella città di Borodyanka si sarebbero consumati crimini terribili. "In molti villaggi dei distretti liberati di Kiev – ha denunciato sempre il presidente ucraino – i militari russi hanno fatto cose che la gente del posto non ha visto nemmeno durante l'occupazione nazista". Per la giornata di oggi sono previsti sette corridoi umanitari in partenza anche da Mariupol. Il percorso dalla città assediata è diretto a Zaporizhzhia.

Da Leopoli intanto sono partiti questa mattina i volontari della carovana di pace organizzata dalla Comunità Papa Giovanni XXIII con a bordo 300 profughi tra cui persone disabili e bambini autistici. L'iniziativa, che ha portato in territorio ucraino 221 volontari italiani, è la prima azione di pace umanitaria organizzata dalla società civile in Europa.