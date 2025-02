UNIRSM Guerra russo-ucraina, Luciano Canfora: “totalmente negativo” il ruolo dell'Europa Critico, sull'attuale postura UE, anche Gustavo Zagrebelsky. Entrambi sono stati sentiti a margine della cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico dell'Università di San Marino

Come posizionarsi, nel Vecchio Continente, rispetto al brusco cambio di paradigma impresso da Trump sul dossier russo-ucraino; a quello che pare il suo piano per una cessazione delle ostilità? Tema complesso, sul quale al momento Bruxelles e le singole cancellerie sembrano agire in ordine sparso. L'unico apparente collante – ad oggi - pare la volontà di un riarmo continentale. Prospettiva che preoccupa Gustavo Zagrebelsky. “Parliamo spesso dell'Occidente, e ci mettiamo i diritti umani, la tolleranza... tutte queste belle cose qui; dove sono andate a finire queste cose? Chi potrà custodirli questi valori? Se non la culla di queste cose, cioè l'Europa”. Questo dunque l'auspicio del Presidente emerito della Corte Costituzionale italiana, in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Accademico dell'Ateneo sammarinese.

Filo rosso dell'evento la ricerca della Pace. Prospettiva negletta – ad avviso di Luciano Canfora – in ambito UE. Il ruolo dell'Unione “è totalmente negativo”. Hanno attizzato la guerra per 3 anni, e ora sono messi fuori dalla porta come era giusto che accadesse; non contano nulla”. Senza appello, insomma, il giudizio del celebre storico e filologo. Zagrebelsky dal canto suo ricorda come l'idea di Europa non fosse economica. Sottolineando come dopo l'esperienza traumatica delle due Guerre mondiali, il mercato comune dovesse essere un passaggio per la creazione di uno “spazio politico”; di una forza “pacifica da un lato e pacificatrice dall'altro”. “E' un'idea – ha osservato - che non si sostiene creando nuovi eserciti, nuova produzione di armi. Siamo costretti in questa situazione per come sono andate le cose”. Ma “la situazione che si è creata è perché l'Europa è stata inadempiente per tanti decenni rispetto a quel compito; ed è diventata semplicemente un pezzo della struttura politica militarizzata del Mondo in cui ci troviamo”.

Nel servizio le interviste a Gustavo Zagrebelsky (Presidente emerito della Corte Costituzionale) e Luciano Canfora (storico e filologo)

